Si allontana dalla casa famiglia attimi di paura per la scomparsa di un 11enne

Si allontana dalla casa famiglia, lasciando dietro di sé un velo di preoccupazione, ma fortunatamente la sua scomparsa si rivela breve: un elemento di sollievo che conferma l’importanza di un’immediata reattività. A Marcianise, dove un 11enne è sparito, gli operatori e le forze dell’ordine hanno agito prontamente, dimostrando ancora una volta che tempestività e collaborazione sono fondamentali per garantire la sicurezza dei più giovani.

Si allontana dalla casa famiglia ma viene ritrovato poco dopo. È quanto accaduto a Marcianise dove un 11enne alloggiato in una casa famiglia della zona si è allontano. Gli operatori della struttura hanno subito allertato le forze dell'ordine. Immediatamente gli uomini della polizia municipale.

