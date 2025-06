si allenta la morsa del maltempo ma il weekend non sarà bello

Dopo giorni di pioggia e temporali intensi, si allenta la morsa del maltempo, portando un’aria più leggera. Tuttavia, il weekend non riserva grandi emozioni: previsioni di deboli piogge e ampie schiarite caratterizzeranno i prossimi giorni. Le temperature si attestano ormai su valori estivi, regalando un clima piacevole. È il momento di approfittarne per godersi qualche uscita all’aperto, anche se il tempo continuerà a sorprendere.

