Shout It Out Loud | Nick Jonas sarà uno dei Kiss nel biopic sulla band rock

Nick Jonas vestirà i panni di uno dei membri dei Kiss nel nuovo biopic "Shout It Out Loud", un viaggio nell'ascesa di questa leggendaria band rock. Con il suo talento e carisma, Jonas promette di portare sul grande schermo l’energia e la passione che hanno reso i Kiss un'icona mondiale. La pellicola, diretta da McG, si preannuncia imperdibile per gli amanti della musica e del cinema: ora non resta che scoprire quale membro del gruppo interpreterà!

Il cantante è stato scelto per interpretare uno dei membri del celebre gruppo musicale statunitense al centro del film biografico. S'intitolerà Shout It Out Loud il nuovo biopic che racconterà l'ascesa del celebre gruppo rock Kiss, dagli anni '70 in poi. Famosi per le loro esibizioni esagerate e per il trucco bianco e nero, i Kiss sono tra le band più iconiche nella storia della musica. Il film sarà diretto da McG e ora è stato confermato che Nick Jonas interpreterà uno dei membri storici della band nel lungometraggio che arriverà nelle sale. Nick Jonas sarà uno dei Kiss I componenti dei Kiss sono Paul StanleyStarchild (frontman e chitarra ritmica), Gene SimmonsDemon (basso e voce), Ace FrehleySpaceman (batteria e voce) .

Casting al... bacio. Nick Jonas è in trattative per interpretare Paul Stanley nel film sui KISS che sarà diretto da McG. Sceneggiatura di Darren Lemke, racconterà della nascita della band negli Anni '70. #Cinema Partecipa alla discussione

