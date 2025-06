Sguaina un coltello | bloccato col taser Scena rusticana davanti alla farmacia Punta anche la bottiglia sui passanti

a essere teatro di incidenti e scene di tensione che mettono a rischio la sicurezza di tutti. La recente escalation di violenza in questa area sottolinea l’urgenza di interventi efficaci per garantire un ambiente sereno e protetto per residenti e visitatori. È fondamentale affrontare con decisione queste situazioni per ridare tranquillità a Campo di Marte e rafforzare il senso di sicurezza della comunità.

di Luca Amodio Lui, con un coltello in mano, in pieno giorno, che minaccia gli agenti. Loro, costretti a fermarlo con il taser. È stato l’ennesimo pomeriggio di follia ad, l’ennesimo atto di violenza contro le forze dell’ordine. E guarda caso, ancora una volta, lo scenario è uno dei più problematici della città: Campo di Marte. Una zona che, nonostante la sua vivacità e la presenza costante di famiglie, cittadini e attività commerciali, continua a essere teatro di episodi di degrado e tensione. Tutto è accaduto intorno alle 16, proprio davanti alla Farmacia comunale, in uno dei punti più frequentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sguaina un coltello: bloccato col taser. Scena rusticana davanti alla farmacia. Punta anche la bottiglia sui passanti

