Un intervento deciso per restituire sicurezza e decoro a Grottammare. La casa colonica, ormai bivacco di senza tetto e deposito di rifiuti, è stata sgomberata e bonificata nelle prime ore di ieri, grazie alla collaborazione tra il Comune, la polizia locale e Picenambiente. Un’operazione che testimonia l’impegno della città nel tutela del territorio e nella promozione di spazi pubblici più sicuri e accoglienti per tutti.

Sgomberata una casa di proprietà del comune di Grottammare che si trova in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, di fronte al centro commerciale L’Orologio. La casa colonica, abbandonata da decenni, era ‘abitata’ da senza tetto che vi avevano portato reti, materassi, coperte e anche tanta immondizia. Ieri mattina gli operai del Comune, agenti della polizia locale e personale della Picenambiente hanno ripulito la casa ed hanno poi proceduto a una nuova messa in sicurezza. In passato un analogo intervento c’era già stato e in quell’occasione furono sigillate porte e finestre, parte con mattoni e cemento e parte con listelli di legno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sgomberata casa diventata un bivacco

