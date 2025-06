Sfogo Santarelli | Mia figlia sui social? Guadagnerei il doppio ma ho deciso di…

Elena Santarelli, nota per la sua sincerità, ha deciso di rompere il silenzio condividendo un forte sfogo sui social contro lo "sharenting", ovvero la tendenza a condividere dettagli della vita dei propri figli online. Con parole chiare e appassionate, la showgirl mette in luce i rischi di questa pratica, optando per la tutela della privacy anziché il facile guadagno. La sua posizione invita tutti a riflettere sulle implicazioni di questo fenomeno.

Elena Santarelli ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui si è schierata contro il cosiddetto 'sharenting': le sue parole. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Sfogo Santarelli: “Mia figlia sui social? Guadagnerei il doppio ma ho deciso di…”

In questa notizia si parla di: Sfogo Social Santarelli Figlia

Grande Fratello, Shaila Gatta sommersa da attacchi haters, lo sfogo sui social: ”Questa cattiveria sugli altri non vi aiuterà a stare meglio” - Shaila Gatta, ex concorrente del Grande Fratello, è stata travolta da un’ondata di hate sui social. In un acceso sfogo, la ballerina esprime il suo malcontento, sottolineando come la cattiveria altrui non possa portare a miglioramenti personali.

Elena Santarelli contro lo sharenting: "Se mostrassi mia figlia sui social guadagnerei il doppio" - (Adnkronos) - "Se mostrassi mia figlia sui social guadagnerei il doppio". Elena Santarelli ha condiviso un lungo sfogo sui social in cui si è schierata contro il cosiddetto 'sharenting', la pratica se ... msn.com scrive

Elena Santarelli critica lo ‘sharenting’: “Non mostrerò mai mia figlia sui social” - Elena Santarelli critica lo 'sharenting', esprimendo preoccupazione per l'esposizione dei minori sui social media. La showgirl sottolinea l'importanza di proteggere la privacy e il benessere dei figli ... Come scrive ecodelcinema.com

Elena Santarelli nel ciclone degli hater per la foto in costume - È bastato un post sui social perché Elena Santarelli finisse presa di mira dagli hater. Ecco la foto che ha causato l'ondata di odio. Segnala gazzetta.it

viviolix è incinta!! ?