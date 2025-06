Sfilate di moda birra e concerti | è quasi estate

L’estate si avvicina e la Brianza si prepara a vivere momenti indimenticabili all’aperto. Tra sfilate di moda sotto le stelle, escursioni serali lungo il Lambro e serate tra musica dialettale, blues e dance, ogni evento è un invito a condividere emozioni e divertimento. La stagione delle feste di piazza sta per cominciare: ad Albiate prende il via “Aspettando San Fermo”, un’occasione perfetta per godersi l’atmosfera estiva in compagnia.

Una sfilata di moda sotto le stelle nel cuore del paese, un’escursione naturalistica di sera lungo il Lambro, il cabaret milanese con le canzoni dialettali, un omaggio ai Blues Brothers e la musica dance. E poi concerti e ottima birra, per una serie di serate da trascorrere all’aperto. La Brianza comincia a guardare all’estate con le prime feste di piazza e lo fa da stasera. Così ad Albiate prenderà il via la rassegna “ Aspettando San Fermo “, organizzata dall’associazione Amici di San Fermo: gli spettacoli si terranno tutti nel cortile di Corte Tanzi, in via Italia, nel centro di Albiate, e inizieranno oggi alle 21 con una “Sfilata sotto le stelle“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfilate di moda birra e concerti: è quasi estate

