In un’epoca dominata dal digitale, riscoprire la potenza delle parole diventa una sfida avvincente e un’opportunità unica. Quest’anno, il prestigioso marchio Divani&Divani si unisce al Campionato di giornalismo, sottolineando l’importanza di coltivare le capacità espressive tra i giovani. Perché, più che mai, è fondamentale tornare a conoscere il valore della scrittura come strumento di opinione e emozione, argomentando e non semplicemente...

Da quest’anno affianca Il Campionato di giornalismo anche il prestigioso marchio Divani&Divani. "Siamo lieti di aderire a questa iniziativa perché, in questo mondo che va sempre più verso l’utilizzo del digitale, si è perso la pratica e l’arte della scrittura per esprimere opinioni o emozioni, soprattutto tra i giovani. Pertanto è giusto che le generazioni future tornino a conoscere il valore della scrittura, argomentando e non semplicemente rispondendo con una emoticon o con un semplice like. Troppo facile e sbrigativo, infatti, condensare un’opinione in un clic". Mare Barabani, Anna Kukotko e Stefano Ciaccini, soci fondatori della Smart Società Cooperativa, sono i nostri nuovi compagni di viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Sfida avvincente. Mettersi in gioco"

