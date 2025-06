Sfere e riflessi | Leo Vroegindeweij porta l’arte olandese in un trullo

Preparati a un’esperienza artistica unica nel suo genere: il 14 giugno, la campagna di Ceglie Messapica si trasformerà in una galleria a cielo aperto con le opere dello scultore olandese Leo Vroegindeweij. Un trullo, simbolo della tradizione locale, accoglierà installazioni site-specific che uniscono arte e natura, portando l’arte olandese in un contesto autentico e suggestivo. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa dialogare con i luoghi più inattesi, aprendo la stagione...

CEGLIE MESSAPICA - Il 14 giugno, dalle 18:00 alle 21:00, la campagna di Ceglie Messapica ospiterà lo scultore olandese Leo Vroegindeweij e le sue opere artistiche, in un'installazione site-specific all'interno di un trullo, sede di Dep Art Out, in contrada Marangi - Ulmo, aprendo così la stagione.

