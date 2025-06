Sfera Ebbasta si prepara ad infiammare lo stadio Maradona | al via da Napoli il Summer Tour 2025

passione che Napoli ha per la musica e lo sport. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile: Sfera Ebbasta pronto a infiammare lo stadio con il suo talento e la sua energia contagiosa, regalando al pubblico napoletano un concerto che entrerà nella storia. La notte del 7 giugno sarà un evento da ricordare: lasciati coinvolgere dal ritmo e dalla passione di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano.

Dopo la recente catena di 11 date da tutto esaurito nei principali palazzetti italiani, culminata con il gran finale di 4 sold out consecutivi all’Unipol Forum di Milano, Sfera Ebbasta è pronto a conquistare anche Napoli. Sabato 7 giugno calcherà il palco dello Stadio Diego Armando Maradona, portando per la prima volta il suo potente show nel tempio del Pibe de Oro. “Sono molto emozionato per la data al Maradona, per l’importanza e la storia che ha quello Stadio, e perché è da tanto che non faccio un grosso show a Napoli, non vedo l’ora di cantare tutti insieme”, confessa Sfera Ebbasta. Un’estate a tutto live per Sfera, che proprio con lo show di Napoli inaugura la stagione dei concerti a cielo aperto, per poi calcare fino al 30 agosto i palchi dei principali festival con il SUMMER TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live: il 21 giugno a Ferrara @ Ferrara Summer Festival, il 13 luglio ad Alba (CN) @ Collisioni Festival, il 19 luglio a Roma @ Rock in Roma, il 25 luglio a Catania @ Villa Bellini, il 2 agosto a Cinquale (MS) @ Vibes Summer Festival, il 4 agosto a Gallipoli @ Sottosopra Fest, il 14 agosto a Olbia @ Red Valley Festival, il 26 agosto a Romano d’Ezzelino (VI) @ AMA Music Festival e il 30 agosto a San Benedetto del Tronto @ San. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

