Settimo emergenza medici di base Assistenza a rischio per 5mila pazienti

L’emergenza medici di base a Settimo Milanese mette a rischio la salute di oltre 5.000 cittadini, con medici in pensione e nessuna sostituzione all’orizzonte. La preoccupante situazione ha spinto i residenti a firmare petizioni, mentre il consigliere regionale Nicola Di Marco ha presentato un’interrogazione alla Regione Lombardia. La questione è diventata un grido d’allarme per garantire un’assistenza sanitaria continua e di qualità. La Regione deve intervenire immediatamente.

Arriva in Regione l’emergenza medici di base a Settimo Milanese: due medici che sono andati in pensione il 31 maggio, un terzo medico che andrà il 31 dicembre 2025 e oltre 5mila cittadini che rischiano di restare senza medico. Dopo le petizioni dei cittadini, il consigliere regionale Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia, ha presentato un’interrogazione al presidente della giunta Attilio Fontana e all’assessore al Welfare Guido Bertolaso per chiedere, "iniziative urgenti per fronteggiare la carenza di medici di medicina generale a Settimo Milanese e garantire la continuità assistenziale. oltre 5mila cittadini di Settimo rischiano di restare senza medico di base nel giro di poche settimane". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Settimo, emergenza medici di base. Assistenza a rischio per 5mila pazienti

In questa notizia si parla di: Medici Settimo Emergenza Base

Emergenza a Settimo: medici di base in pensione e 4mila pazienti “a piedi” - A Settimo Milanese, l'imminente pensionamento di due medici di base il 31 maggio e di un terzo nel 2025 mette a rischio la salute di circa 4.

Settimo, emergenza medici di base. Assistenza a rischio per 5mila pazienti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Lo riporta msn.com

Emergenza a Settimo: medici di base in pensione e 4mila pazienti “a piedi” - Tre dottori a riposo entro fine anno, raccolta di firme inviate a Fontana. L’ambulatorio tampona-urgenze è a Passirana, troppo lontano per gli anziani ... msn.com scrive

Carenza medici, tocca a Settimo Milanese - Carenza medici e cittadini senza un riferimento, tocca a Settimo Milanese. Il pensionamento a giugno di due dei medici di base attualmente in servizio a Settimo "sposta" il problema in città, ... Lo riporta primamilanoovest.it