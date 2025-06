Settant' anni fa a Messina nacque l' Europa al via le celebrazioni

Settant’anni fa, a Messina, nacque l’Europa: un evento che ha trasformato il nostro continente e la nostra storia. Oggi, a Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, sono state svelate le celebrazioni ufficiali per il settantesimo anniversario della Conferenza di Messina e Taormina. Dal 18 al 20 giugno 2025, il Festival Taobuk ospiterà un tributo speciale a questo momento storico, ricordando il valore dell’unione europea e la sua evoluzione nel tempo.

È stato presentato oggi a Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, il programma ufficiale delle Celebrazioni per i 70 anni dalla Conferenza di Messina e Taormina che si terranno dal 18 al 20 giugno 2025, nell'ambito del Festival Taobuk - Taormina International Book.

