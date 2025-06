Sesso senza tabù né gelosia | chi sono e come vivono i poliamorosi di Firenze

Sesso senza tabù né gelosia: scoprire chi sono e come vivono i poliamorosi di Firenze apre una finestra su un mondo di relazioni autentiche e libere. Come potrebbe essere modificato il celebre ritornello di Valeria Rossi? "Sole, cuore e poliamore" potrebbe trasformarsi in un inno locale, riflettendo la voglia di vivere relazioni sincere senza schemi predefiniti. Seguendo il trend nazionale, con 2,5 milioni di italiani interessati a questa realtà, Firenze si prepara a scrivere il suo capitolo di libertà amorosa.

Dammi tre parole: sole, cuore e poliamore. Potrebbe essere modificato così da molti fiorentini il celebre ritornello di Tre parole, la canzone di Valeria Rossi che spopolò anni fa. Seguendo il trend nazionale che stando a una indagine condotta dall'azienda di ricerche Ipsos vede 2 milioni e mezzo.

