Sesso e bamba l' appuntamento on line e il pacchetto a 70 euro in 15 minuti

Attenzione: un'oscura rete di sfruttamento e illegalità si cela dietro annunci apparentemente innocenti. Una donna colombiana di 28 anni, coinvolta in pratiche illecite di sesso a pagamento e l'uso di sostanze stupefacenti, è stata arrestata dagli agenti del III distretto Fidene-Serpentara. Continua a leggere per scoprire come le forze dell'ordine stanno contrastando queste attività criminali e quali misure sono state adottate per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Prestazioni sessuali e droga, qualche volta ecstasy altre cocaina. Pacchetti all inclusive al costo di 70 euro. A promuovere l'attività pubblicizzata on-line, sui siti di incontri a pagamento, è stata una donna colombiana di 28 anni, arrestata dagli agenti del III distretto Fidene-Serpentara per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sesso e "bamba, l'appuntamento on line e il pacchetto a 70 euro in 15 minuti

In questa notizia si parla di: Line Euro Sesso Bamba

BRASILIANO litiga di NUOVO per strada