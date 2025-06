Sessione di turismo spirituale finisce in tragedia | turista ingerisce ayahuasca ma si sente male e muore

Una sessione di turismo spirituale si trasforma in tragedia: un turista americano perde la vita dopo aver ingerito ayahuasca durante un rito in Perù. L'incidente ha scosso l'intera comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza di queste pratiche e sulla necessità di maggiori controlli. La vicenda ci ricorda quanto possa essere rischioso affidarsi a esperienze spirituali senza adeguata preparazione e supervisione. Continua a leggere

La tragedia lunedì quando l'uomo, originario dell'Alabama, stava partecipando a un rito di guarigione in una struttura rifugio in Perù. Dopo aver ingerito ayahuasca, una bevanda allucinogena, ha iniziato a sentirsi male ed è crollato perdendo i sensi. Nonostante i soccorsi dei presenti, l'uomo è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Tragedia Ayahuasca Male Sessione

Sessione di turismo spirituale finisce in tragedia: turista ingerisce ayahuasca ma si sente male e muore - Una sessione di turismo spirituale è finita in tragedia in Perù dove le autorità ... Dopo aver ingerito ayahuasca, una bevanda allucinogena, ha iniziato a sentirsi male ed è crollato perdendo i sensi. Riporta fanpage.it

Tragedia a Marcon: Morto 25enne dopo festa new age con ayahuasca - La procura di Treviso sta indagando sulla possibile connessione tra la tragica morte del giovane e il consumo di ayahuasca, una sostanza psicotropa classificata come stupefacente. L’autopsia, che sarà ... gaeta.it scrive