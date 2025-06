SerieANapoli campione in casa Sassuolo

Il calcio italiano si accende con emozioni e grandi sfide: il Napoli, campione d’Italia, apre la stagione in trasferta contro il Sassuolo, mentre all'Olimpico va in scena Roma-Bologna. Il weekend promette spettacolo con incontri imperdibili come Inter-Torino, Juventus-Parma e Milan-Cremonese. Un nuovo capitolo di passione e sorprese sta per cominciare, pronto a scrivere altri capitoli di questa appassionante stagione calcistica.

19.10 Il Napoli campione d'Italia apre domenica 24 agosto (o sabato 23 in anticipo) in casa del Sassuolo. All'Olimpico spicca Roma-Bologna. Inter col Toro. ATALANTA-PISA CAGLIARI-FIORENTINA COMO-LAZIO GENOA-LECCE INTER-TORINO JUVE-PARMA MILAN-CREMONESE ROMA-BOLOGNA SASSUOLO-NAPOLI UDINESE-H.VERONA. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

