Serie C oggi il termine ultimo per iscriversi | tante società in bilico

Oggi alle 24 scadrà il termine ultimo per iscriversi alla Serie C, un passo cruciale che potrebbe scuotere il campionato. Tanti club sono in bilico e la corsa contro il tempo è ormai agli sgoccioli: tra conferme e sorprese, il futuro di molte storiche società è appeso a un filo. Scopriamo insieme le principali incognite di questa giornata decisiva, che potrebbe riscrivere le sorti del calcio di serie minori.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ fissato per le 24 di oggi il termine ultimo in serie C per presentare la domanda di iscrizione. Lo scorso anno fu solo l’Ancona ad essere estromessa dal campionato mentre ora sono tante le situazioni a rischio. Già sicura dell’esclusione la Lucchese che è stata messa in liquidazione dopo non aver trovato acquirenti, motivo per il quale i toscani saranno costretti a ripartire dai dilettanti. Tremano anche Spal, Triestina e soprattutto Brescia dove non si è concretizzata la vendita della società con Cellino che potrebbe fare saltare il banco condannando i lombardi a ripartire dall’Eccellenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie C, oggi il termine ultimo per iscriversi: tante società in bilico

