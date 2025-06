Serie B Brescia verso il fallimento e la Sampdoria ' vede' i playout

Nel caos della Serie B, Brescia rischia il fallimento, mentre la Sampdoria si prepara a sfidare la Salernitana nei playout. Le notizie di oggi dipingono un quadro di incertezza e tensione, con le sorti di due storiche squadre appese a un filo. Un scenario che tiene con il fiato sospeso tifosi e appassionati, pronti a seguire ogni sviluppo di questa drammatica vicenda. Resta con noi per scoprire come evolverĂ questa complicata situazione.

Le notizie che arrivano da Brescia spingono la Sampdoria verso i playout contro la Salernitana. La societĂ lombarda si avvia infatti verso il fallimento perchĂ©, come riportano anche i colleghi di BresciaToday il presidente Massimo Cellino non avrebbe rispettato la scadenza per il pagamento degli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it