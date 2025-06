Serie A tutte le date dei big match e dei derby | subito Juve-Inter e Lazio-Roma

La nuova stagione di Serie A si avvicina, e l’attesa è alle stelle! Con 380 partite che scandiranno il cuore del calcio italiano, tra emozioni e sorprese, il calendario rivela già i momenti più attesi: da Juve-Inter a Lazio-Roma. Ma quali sono le date dei big match e dei derby più caldi? Ecco tutto quello che devi sapere per vivere ogni emozione al massimo!

C’è una sorta di attesa spasmodica per la prossima stagione di Serie A: ecco quando si disputeranno le gare più attesa Il giorno della pubblicazione del calendario della Serie A è sempre un momento molto emozionante. Date e destini che si intrecciano per quelle che saranno 380 partite che completeranno la classifica delle 20 squadre del massimo campionato italiano tra Scudetto e zona salvezza. Se nelle prime due giornate non ci saranno big match o derby, nonostante qualche partita molto interessante come Roma-Bologna all’esordio, già al terzo turno si sfideranno Juventus-Inter per il derby d’Italia mentre il weekend successivo ci sarà la stracittadina della Capitale tra Lazio e Roma. 🔗 Leggi su Sportface.it