Il calcio italiano torna a vivere l’emozione della Serie A, con la prima giornata in programma nel weekend del 23-24 agosto. Inter e Milan sfideranno rispettivamente il Torino e la Cremonese tra le mura di casa, mentre il Napoli affronta il sorprendente Sassuolo. Un inizio ricco di entusiasmo, prima che San Siro si trasforma per i Giochi Olimpici Invernali di gennaio, lasciando spazio a nuove grandi sfide e aspettative.

Si parte nel weekend del 23-24 agosto. Entrambe le milanesi a San Siro che a gennaio sarà occupato per i Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie A, prima giornata: Inter e Milan in casa contro Torino e Cremonese, c'è Sassuolo-Napoli

