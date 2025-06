Serie A | prima giornata il Napoli in casa del Sassuolo

Il calcio italiano si prepara a dare il via alla stagione 2025/26 con entusiasmo e attese palpabili. La prima giornata si apre con un sorriso: il Napoli, campione d’Italia, sfida il Sassuolo in trasferta, promettendo subito spettacolo e emozioni. Il calendario, svelato al Teatro Regio di Parma, stupisce e appassiona i tifosi. Ora non resta che vivere l’attesa di un campionato che si preannuncia ricco di sorprese e sfide memorabili.

Il Napoli campione d'Italia giocherà la prima giornata del prossimo campionato di Serie A in casa del Sassuolo. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario 202526 al Teatro regio di Parma secondo con la prima giornata al via il 23 agosto. L'Inter comincerà in casa col Torino, mentre la Juventus affronterà il Parma. Per il resto MIlan-Cremonese, Roma-Bologna, Como-Lazio, Cagliari-Fiorentina, Genoa.Lecce, Udinese-Verona e Atalnata-Pisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Serie A: prima giornata, il Napoli in casa del Sassuolo

