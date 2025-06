Serie A presentato il calendario 2025-2026 | si parte il 24 agosto

La Serie A 2025-2026 si prepara a emozionare gli appassionati, con una grande novità: il calendario completo svelato in anticipo, per vivere ogni sfida con maggiore entusiasmo. Venerdì al Teatro Regio di Parma, il campionato prenderà il via il 24 agosto e si concluderà il 24 maggio, tra sorprese e appuntamenti imperdibili. Scopriamo insieme tutte le date che segneranno questa entusiasmante stagione calcistica.

La Serie A 2025-2026 alza il sipario venerdì con la presentazione ufficiale del calendario al Teatro Regio di Parma. Per la prima volta, le 38 giornate del campionato vengono svelate in anticipo rispetto al passato. Il torneo inizierà nel weekend del 24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026. Due i turni infrasettimanali previsti: mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026. Quattro, invece, le pause dedicate alla Nazionale: il 7 settembre, il 12 ottobre, il 16 novembre e il 29 marzo. Tra le partite più attese della prima giornata spicca il debutto del Napoli campione d'Italia, impegnato in trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

