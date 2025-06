serie a oggi il sorteggio del calendario 2025 2026

Appena archiviata un’intensa stagione, la Serie A si proietta subito nel futuro con il sorteggio del calendario 2025/2026. Oggi, alle 18:30 al Teatro Regio di Parma, si sveleranno in diretta tutte le sfide delle prossime 38 giornate, offrendo ai tifosi un'anticipazione di quello che si prospetta un campionato ricco di emozioni e sorprese. Dove seguire il ...

Nemmeno il tempo di archiviare l’ultima stagione, con i verdetti in bilico fino a maggio, che la Serie A volta subito pagina e presenta il calendario 20252026. Serie A 20252026: il sorteggio del calendario in diretta. Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18:30, al Teatro Regio di Parma viene dunque sorteggiato il calendario della prossima Serie A 20252026, svelando così tutte le partite delle 38 giornate previste. Dove seguire il sorteggio. Il sorteggio si potrà seguire in diretta su SkySport24 (e su Now) e su DAZN, che anche nella prossima stagione trasmetterà per intero il campionato, con la co-esclusiva di Sky per tre partite a giornata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it