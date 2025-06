serie a oggi il sorteggio del calendario 2025 2026

Appena archiviata l’emozionante stagione 2024, la Serie A si proietta già verso il futuro con il sorteggio del calendario 2025/2026. Questa sera, alle 18:30, al Teatro Regio di Parma, vengono svelate tutte le sfide delle 38 giornate, offrendo agli appassionati l’anticipazione di una nuova avventura calcistica. Dove seguire in diretta questa emozionante cerimonia? Rimanete con noi per scoprire ogni dettaglio!

Nemmeno il tempo di archiviare l’ultima stagione, con i verdetti in bilico fino a maggio, che la Serie A volta subito pagina e presenta il calendario 20252026. Serie A 20252026: il sorteggio del calendario in diretta. Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18:30, al Teatro Regio di Parma viene dunque sorteggiato il calendario della prossima Serie A 20252026, svelando così tutte le partite delle 38 giornate previste. Dove seguire il sorteggio. Il sorteggio si potrà seguire in diretta su SkySport24 (e su Now) e su DAZN, che anche nella prossima stagione trasmetterà per intero il campionato, con la co-esclusiva di Sky per tre partite a giornata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it