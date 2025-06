Serie A oggi il calendario 2025-26 | orario e dove vedere il sorteggio in tv

Oggi, venerdì 6 giugno, al Teatro Regio di Parma, si svelerà il tanto atteso calendario della Serie A 2025/26, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta TV, offrendo ai tifosi l’opportunità di scoprire l’intero programma delle partite e le date più emozionanti della prossima stagione. Non perdere l’occasione di vivere in prima fila questa grande esclusiva!

Oggi, venerdì 6 giugno, saranno svelate le giornate della stagione 202526 del campionato italiano al Teatro Regio di Parma, nell'ambito del Festival della Serie A.

