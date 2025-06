Serie A nuova occasione per Juric | scelto dall’Atalanta per il post Gasperini

serie A, con Juric che si prepara a una nuova sfida e l'Atalanta pronta ad affidargli le chiavi del team dopo l'addio di Gasperini. Un cambio di rotta che potrebbe portare entusiasmo e innovazione in un campionato sempre più competitivo. La stagione si avvicina e le novità non mancheranno: resta con noi per scoprire come questa mossa influenzerà il destino delle big del calcio italiano.

Continua senza sosta il valzer delle panchine in Serie A, con tante squadre che si presenteranno al via della prossima stagione con un nuovo tecnico. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità di Baroni, che in casa Torino ha preso il posto di Vanoli, mentre dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter sembra essere orami indirizzata verso la scelta di Cristian Chivu. Quello di oggi sembra invece essere il giorno giusto per l’assegnazione della panchina dell’Atalanta, che dopo nove anni si è separata da Gian Piero Gasperini, che approderà alla Roma. Vista la crescita esponenziale della Dea ed i successi ottenuti negli ultimi anni, non sarà per nulla facile raccogliere questa eredità, con il club bergamasco che ha scelto di provarci puntando su Ivan Juric. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, nuova occasione per Juric: scelto dall’Atalanta per il post Gasperini

In questa notizia si parla di: Serie Occasione Juric Scelto

Serie A al cardiopalma, l’Inter sciupa l’occasione e il Napoli vede lo scudetto. Lotta Juventus-Roma - Una giornata di pura adrenalina in Serie A: l'Inter,Padrona di un'occasione d'oro, sciupa il primato a favore del Napoli, che ora vede concretizzarsi il sogno scudetto.

Il Valzer delle panchine della Serie A continua, adesso altre due big sembrano essere arrivate alla scelta del tecnico #Juric sarà il prossimo allenatore dell'Atalanta! Mentre #Chivu sarà il prossimo allenatore dell'Inter! Che ne pensate di queste due firme? Partecipa alla discussione

ivanjuric Partecipa alla discussione

Motta scavalcato da Juric: l'Atalanta ha scelto il post Gasperini - Si completa un altro pezzo nel clamoroso valzer di panchine che sta coinvolgendo la Serie A. Dopo l'addio di Gian Piero Gasperini, passato alla Roma, l'Atalanta ha infatti scelto di ripartire da Ivan ... tuttosport.com scrive

Atalanta, scelto Juric come nuovo allenatore - Nella volata finale per il ruolo di nuovo allenatore dell`Atalanta, Ivan Juric ha staccato tutti rimanendo in pole fino alla fine. E nella mattinata di venerdì 6. Da msn.com

L'Atalanta ha scelto: sarà Juric il successore di Gasperini. Oggi vertice decisivo - Il tecnico croato si appresta a prendere il posto del suo "maestro" sulla panchina della Dea: eredità importante dopo le sfortunate parentesi con Roma e Southampton ... Come scrive msn.com

Juric: «Che spirito questi ragazzi! Ci siamo spinti oltre tutti i limiti. Salcedo? Un talento»