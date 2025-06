Serie A | Napoli-Inter all' 8 a giornata con Lazio-Juve

La corsa al titolo di Serie A si riaccende tra emozionanti sfide e grandi classici: con Napoli-Inter al Maradona il 26 ottobre, e Lazio-Juventus nello stesso turno, il campionato promette ancora sorprese. Aspettando l’epico derby della Mole e le sfide chiave di novembre, gli appassionati non vedono l’ora di rivivere le emozioni dello scorso campionato. Resta con noi per scoprire tutte le novità e analizziamo insieme i momenti più attesi!

Per rivedere la sfida scudetto che ha appassionato lo scorso campionato di Serie A bisognerà attendere l'ottava giornata di campionato con Napoli-Inter al Maradona il 26 ottobre. Nello stesso turno anche Lazio-Juventus. All'undicesima giornata il derby della Mole con Juventus-Torino e Inter-Lazio il 9 novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Serie A: Napoli-Inter all'8/a giornata con Lazio-Juve

Serie A, decisi gli orari della 37ª giornata: ecco quando si gioca Inter Lazio - La Serie A ha ufficializzato gli orari della 37ª giornata, portando grande attesa per il match Inter-Lazio.

Le pagelle di Inter-Lazio: Eroi e delusioni in una sfida da brividi! #SerieA #InterLazio #Pagelle Avete mai visto una partita di Serie A dove un subentrante cambia le sorti del match con una doppietta? Nel big match della 37ª giornata, l’Inter ha affront… Partecipa alla discussione

Calendario Ultima Giornata #SerieA Venerdì 23 Maggio Napoli-Cagliari Como-Inter Sabato 24 Maggio Bologna-Genoa Milan-Monza Domenica 25 Maggio Atalanta-Parma Empoli-Verona Lazio-Lecce Torino-Roma Udinese-Fiorentina Venezia-Juve Lunedì 2 Partecipa alla discussione

