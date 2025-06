Serie A il calendario in diretta | ecco contro chi giocherà il Lecce alla prima Video e liveblog

La Serie A sta per tornare, e con essa l'emozione di scoprire il calendario in diretta, con tutte le sfide più attese. Tra due mesi, il Lecce affronterà il suo primo impegno, determinato a lasciare il segno dopo un'ultima giornata drammatica. Non perdere il nostro video e liveblog: ti guideremo passo dopo passo attraverso tutto ciò che serve sapere sulla ripresa del massimo campionato italiano!

Si riparte. Non subito, tra due mesi e poco meno di venti giorni ma la Serie A riparte. Si ricomincia dopo la chiusura di un campionato vinto dal Napoli. Il Lecce si è salvato all'ultima. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Serie A, il calendario in diretta: ecco contro chi giocherà il Lecce alla prima. Video e liveblog

In questa notizia si parla di: Serie Lecce Calendario Diretta

Krstovic Inter, si allontana l’attaccante del Lecce? Due club di Serie A hanno fatto sondaggi - L'Inter sembra allontanarsi dall'acquisto di Krstovic, attaccante del Lecce. Due club di Serie A hanno avviato sondaggi per il centravanti montenegrino, complicando i piani nerazzurri.

Sorteggio Calendario Serie A LIVE – Tra poco le prime avversarie del Lecce - In diretta la presentazione del programma del nuovo campionato di Serie A. Tutti gli aggiornamenti sul sorteggio del calendario di Serie A ... Segnala calciolecce.it

Calendario Serie A 2025/2026, il sorteggio in diretta streaming - Il nuovo calendario della Serie A 2025-2026 sarà svelato oggi, venerdì 6 giugno, a partite dalle 18.30 nel corso di un evento che si svolgerà al Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival dello ... Si legge su sport.sky.it

IL CALENDARIO DI SERIE A 2025/2026 IN DIRETTA LIVE - Scopri in streaming quale sarà il calendario della Serie A 2025/2026 del Milan. Segui il sorteggio in Diretta Live ... msn.com scrive