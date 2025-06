Serie A il calendario del Napoli 2025-26 | il sorteggio LIVE

Scopri in anteprima il calendario del Napoli per la stagione 2025-26 con il sorteggio live! Dal weekend del 24 agosto, il massimo campionato italiano prende il via, promettendo emozioni e sfide mozzafiato fino al 24 maggio. Sfoglia le giornate e preparati a vivere ogni partita come un grande evento. Sei pronto a seguire passo passo il percorso dei partenopei? Il nostro articolo ti guiderà in ogni dettaglio!

Oggi i sorteggi per il nuovo calendario della Serie A 2025-26. Il massimo campionato italiano ripartirà nel weekend del 24 agosto e si concluderà il 24 maggio. Leggi anche: La stagione 2025-26 partirà il weekend del 24 agosto. Finale di Coppa Italia il 13 maggio Serie A, il calendario del Napoli giornata per giornata. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Serie A, il calendario del Napoli 2025-26: il sorteggio (LIVE)

