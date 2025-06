Serie A il calendario del Lecce | partenza e chiusura con il Genoa Ad agosto il Milan al Via del Mare

La Serie A sta per ripartire, e il Lecce si prepara a scoprire il proprio cammino tra emozioni e sfide. Con la partenza contro il Genoa ad agosto e un finale con il Milan al Via del Mare, questa stagione promette sorprese e battaglie avvincenti. Dopo una lunga attesa, è tempo di rimettersi in gioco: il calcio italiano torna a scrivere nuove pagine di passione e spettacolo.

Si riparte. Non subito, tra due mesi e poco meno di venti giorni ma la Serie A riparte. Si ricomincia dopo la chiusura di un campionato vinto dal Napoli. Il Lecce si è salvato all'ultima. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Serie A, il calendario del Lecce: partenza e chiusura con il Genoa. Ad agosto il Milan al Via del Mare

Calendario Ultima Giornata #SerieA Venerdì 23 Maggio Napoli-Cagliari Como-Inter Sabato 24 Maggio Bologna-Genoa Milan-Monza Domenica 25 Maggio Atalanta-Parma Empoli-Verona Lazio-Lecce Torino-Roma Udinese-Fiorentina Venezia-Juve Lunedì 2 Partecipa alla discussione

Lecce, salvo con il peggior attacco. Il 6 giugno il nuovo calendario