Serie A il calendario completo 2025-26 | Fiorentina debutto a Cagliari Pisa in casa Atalanta Derby alla quinta

Il calcio italiano si prepara a una nuova emozionante stagione con il calendario completo della Serie A 2025-26. Tra debutti attesi, derby e sfide imperdibili, le squadre si sfideranno dal 23 agosto 2025 al 24 maggio 2026, promettendo spettacolo e suspense. La Fiorentina aprirà le danze a Cagliari, mentre il Pisa ospiterà l’Atalanta: un campionato da vivere tutto d’un fiato. Scopriamo insieme le date più attese!

PARMA – La Fiorentina debutterà a Cagliari, il Pisa in casa dell'Atalanta. Il Napoli, campione d'Italia, in casa del neo promosso Sassuolo. Ecco il calendario del campionato di Serie A 2025-26 che inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 per concludersi il 24 maggio 2026. Nella cornice del Teatro Regio di Parma è stato sorteggiato .