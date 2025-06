Serie A il calendario 2025-2026 | il Napoli debutta a Sassuolo Inter e Milan entrambe in casa

Il calendario di Serie A 2025-2026 è stato finalmente svelato, e le sorprese non mancano. Il Napoli, campione in carica, inizia il suo cammino a Sassuolo, mentre le sfide tra le grandi milanesi, Inter e Milan, si giocano entrambe in casa, un dettaglio che potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo. Scopriamo insieme tutte le novità e le date clou di questa entusiasmante stagione.

Sorteggiato il calendario di Serie A per la prossima stagione: il Napoli campione debutta a Sassuolo, poi Inter-Torino e Milan-Cremonese. Ecco perché le due milanesi giocano in casa.

