Serie A i campioni d' Italia del Napoli ripartono in trasferta contro il Sassuolo

Il calcio italiano si appresta a vivere una nuova emozionante stagione, con il Napoli di Antonio Conte pronto a difendere il titolo di campione d'Italia. La prima giornata, in programma il weekend del 23-24 agosto, vedrà i partenopei affrontare il Sassuolo in trasferta, aprendo un campionato ricco di sfide avvincenti. Tra anticipi e grandi classiche, il nostro calcio si prepara a regalare emozioni fino all’ultima giornata, prevista per maggio 2026, in tempo per assegnare il nuovo scudetto.

AGI - Il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, scenderĂ in campo in trasferta col Sassuolo nella prima giornata del campionato di serie A 2025-26 nel weekend del 23-24 agosto. Tra le altre partite Roma-Bologna. Como-Lazio, Atalanta-Pisa, Inter-Torino, Juve-Parma e Milan-Cremonese. Il nuovo campionato prenderĂ il via sabato 23 agosto, con i primi anticipi. L'ultima giornata è invece prevista domenica 24 maggio 2026, in tempo per lasciare spazio al Mondiale del prossimo anno. Sono in totale 380 le partite del campionato di Serie A 20252026 che come nell'anno sportivo appena concluso sarĂ asimmetrico: girone d'andata e girone di ritorno saranno infatti differenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Serie A, i campioni d'Italia del Napoli ripartono in trasferta contro il Sassuolo

