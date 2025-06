Serie A ecco il calendario 2025 26 | Juve-Inter alla terza giornata derby di Milano a fine novembre Tutti i big match del prossimo campionato

La stagione 2025/26 di Serie A si prospetta ricca di emozioni e grandi sfide, con il debutto del Napoli campione d’Italia contro il Sassuolo e il tanto atteso derby di Milano alla terza giornata tra Inter e Milan. Il calendario, svelato al Teatro Regio di Parma, promette spettacolo fin dall’esordio e si conclude il 24 maggio, lasciando spazio a grandi appuntamenti e ai Mondiali 2026. Scopri tutti i big match di questa entusiasmante annata calcistica.

Sarà il Sassuolo ad accogliere il Napoli campione d’Italia nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A. Il calendario della stagione 202526 è stato svelato ufficialmente durante l’evento al Teatro Regio di Parma, con il fischio d’inizio previsto per domenica 24 agosto e l’ultima per il 24 maggio, in tempo per permettere ai calciatori di unirsi alle nazionali in vista dei Mondiali 2026. Esordi casalinghi per due big: l’Inter affronterà il Torino a San Siro, mentre la Juventus inizierà la stagione ospitando il Parma. Il Milan debutterà contro la neopromossa Cremonese, mentre la Roma se la vedrà con il Bologna all’Olimpico. 🔗 Leggi su Open.online