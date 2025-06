Serie A è il giorno dei calendari | criteri orari e info tv e streaming

La nuova stagione di Serie A si avvicina rapidamente, portando con sé entusiasmo e anticipazione. Oggi alle 18:30, i calendari ufficiali saranno svelati, rivelando le sfide più attese e le date chiave del campionato. Con il via previsto tra il 22 e il 24 agosto e la conclusione il 24 maggio, sarà un anno ricco di emozioni, sorprese e grandi match. Non resta che scoprire tutto nel dettaglio!

La nuova Serie A inizia a prendere forma. Nel pomeriggio odierno saranno presentati i nuovi calendari e scopriremo le date clou del campionato Si è concluso da circa dieci giorni il campionato, ma si riparte subito e in largo anticipo. Nel pomeriggio di oggi alle 18:30 saranno sorteggiati i calendari della prossima stagione. Il via è atteso nel weekend tra il 22 e il 24 agosto mentre l’ultima giornata si disputerà il 24 maggio. Sarà un anno molto simile a quello appena trascorso con diversi impegni e una Serie A che sarà protagonista anche nel periodo di Natale. (Lapresse) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Serie A, è il giorno dei calendari: criteri, orari e info tv e streaming

In questa notizia si parla di: Serie Calendari Giorno Criteri

Serie A, Simonelli: «Calendari? Sarà una scelta difficile, bisogna tenere conto delle necessità di Inter e Napoli; sulla sede dello Spareggio dico questo» - Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato le sfide legate alla programmazione dei calendari e alla sede dello spareggio, sottolineando le difficoltà nel conciliare le esigenze di Inter e Napoli.

Sorteggio calendario Serie A: criteri, orario e dove vederlo in tv - Al Teatro Regio di Parma verranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato: scopri info e canali per seguire tutto in tempo reale ... Segnala msn.com

Serie A, oggi è il giorno del calendario: si parte il 24 agosto - Alle 18.30 a Parma saranno svelate le giornate del campionato 2025/26: si parte nel weekend del 24 agosto e si conclude in quello del 24 maggio. Quattro le soste per la Nazionale. Note anche le date d ... Da msn.com

Serie A 2025/2026, oggi ci sarà il sorteggio del calendario ufficiale: ecco criteri di compilazione, date del prossimo campionato e tutti i dettagli - CALCIO, SERIE A - Nella giornata di venerdì 6 giugno conosceremo tutti i dettagli del prossimo campionato: ecco la guida al sorteggio del calendario. Come scrive eurosport.it

Calendario Serie A 2024/25, tutte le giornate: ecco le partite