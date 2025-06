Serie A 2025-26 svelato il calendario Il Napoli campione d' Italia esordisce in casa del Sassuolo

È arrivato il momento di vivere l’emozione del calcio italiano: il calendario di Serie A 2025/26 è stato svelato e promette spettacolo! I campioni d’Italia del Napoli apriranno le danze in trasferta contro il Sassuolo, dando il via a un torneo che si preannuncia ricco di sorprese e grandi sfide. Pronti a seguire ogni partita e a tifare per i vostri club preferiti? La stagione sta per cominciare: non perderla!

Il Napoli campione d’Italia giocherà la prima giornata del prossimo campionato di Serie A in casa del Sassuolo. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario 202526 al Teatro Regio di Parma secondo con la prima giornata al via il 23 agosto. Atalanta - Pisa Cagliari - Fiorentina Como - Lazio Genoa - Lecce Inter - Torino Juventus - Parma Milan - Cremonese Roma - Bologna Sassuolo - Napoli Udinese -. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Serie A 2025-26, svelato il calendario. Il Napoli campione d'Italia esordisce in casa del Sassuolo

