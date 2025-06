Serie A 2025-26 | si comincia con Sassuolo-Napoli ottava Napoli-Inter LIVE

La stagione 2025-26 di Serie A si avvicina con entusiasmo: il campionato italiano partirà il weekend del 24 agosto, portando con sé tante sfide emozionanti, tra cui l’attesissimo kickoff tra Sassuolo e Napoli, e il ritorno di grandi classici. Dopo i sorteggi, il calendario si anima, promettendo emozioni quotidiane fino alla conclusione il 24 maggio. Scopriamo insieme le tappe principali e il percorso del Napoli in questa nuova avventura.

Oggi i sorteggi per il nuovo calendario della Serie A 2025-26. Il massimo campionato italiano ripartirà nel weekend del 24 agosto e si concluderà il 24 maggio. La stagione 2025-26 partirà il weekend del 24 agosto. Finale di Coppa Italia il 13 maggio Serie A, il calendario del Napoli giornata per giornata. Prima giornata: Sassuolo-Napoli (come nel primo anno di Sarri). Seconda giornata: Napoli-Cagliari Terza giornata: Fiorentina-Napoli Quarta giornata: Napoli-Pisa Quinta giornata: Milan-Napoli Sesta giornata: Napoli-Genoa Settima giornata: Torino-Napoli Ottava giornata: Napoli-Inter Nona giornata: Lecce-Napoli Decima giornata: Napoli-Como Undicesima giornata: Bologna-Napoli

