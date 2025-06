Serie A 2025-26 | si comincia con Sassuolo-Napoli come il primo anno di Sarri il sorteggio LIVE

È il momento di scoprire il calendario della Serie A 2025-26, un appuntamento imperdibile che si apre con la sfida tra Sassuolo e Napoli, come nel primo anno di Sarri. Il campionato prenderà il via il weekend del 24 agosto e si concluderà il 24 maggio, promettendo emozioni e grandi sfide. Prepariamoci a vivere un'altra stagione ricca di passione e sorprese!

Oggi i sorteggi per il nuovo calendario della Serie A 2025-26. Il massimo campionato italiano ripartirà nel weekend del 24 agosto e si concluderà il 24 maggio. Leggi anche: La stagione 2025-26 partirà il weekend del 24 agosto. Finale di Coppa Italia il 13 maggio Serie A, il calendario del Napoli giornata per giornata. Prima giornata: Sassuolo-Napoli (come nel primo anno di Sarri). Seconda giornata: Napoli-Cagliari Terza giornata: Fiorentina-Napoli L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Serie A 2025-26: si comincia con Sassuolo-Napoli (come il primo anno di Sarri) il sorteggio (LIVE)

In questa notizia si parla di: Serie Napoli Sassuolo Primo

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

Calendario serie A, l’avversaria del Napoli e la prima giornata secondo ChatGPT - Calendario serie A: scopriamo l'avversaria del Napoli e la prima giornata secondo le previsioni fatte da ChatGPT ... Secondo webnapoli24.com

Serie A, Napoli-Sassuolo 4-0: tripletta di Osimhen, gol di Kvaratskhelia - Un primo tempo dominato dal gioco ... l’ultima rete più veloce del Napoli al Maradona in Serie A era arrivata ancora contro il Sassuolo, il 7 ottobre 2018: Ounas, al 2:05. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Serie A: Sassuolo-Napoli 0-2 - (ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 FEB - Nell'anticipo della 25/a giornata di serie A, il Napoli ha battuto 2-0 il Sassuolo al Mapei ... capocannoniere) nel primo tempo. Gli azzurri sono ora a +18 sull ... Da ansa.it

Il gol di Insigne - Napoli - Sassuolo - 1-1 - Giornata 14 - Serie A TIM 2016/17