Serie A 2025 26 il girone di ritorno del Napoli | subito le due trasferte più difficili

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a vivere una stagione 2025-26 da brividi, con il girone di ritorno che mette subito alla prova i partenopei con le due trasferte più impegnative. Dopo un ottimo girone d’andata, la squadra si appresta ad affrontare un calendario ricco di sfide in quattro competizioni diverse: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L’obiettivo è chiaro: spingere oltre ogni limite e conquistare grandi traguardi.

Dopo il girone d’andata, di fatto, il Napoli ha conosciuto anche il girone di ritorno che dovrà affrontare l’anno prossimo. Il Napoli di Antonio Conte, dunque, l’anno prossimo è atteso da una stagione davvero molto intensa. Basta pensare che i partenopei dovranno affrontare la bellezza di quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. L’obiettivo del Napoli sarà sicuramente quello di andare più avanti possibile nella massima competizione europea per club ma, ovviamente, Antonio Conte farà di tutto per difendere lo scudetto vinto solo due settimane fa. Tuttavia, visto il sorteggio del calendario appena concluso, la nuova stagione è già iniziata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Serie A 2025/26, il girone di ritorno del Napoli: subito le due trasferte più difficili

In questa notizia si parla di: Napoli Girone Serie Ritorno

Inter, Marotta: "Complimenti Napoli, ma noi abbiamo giocato un girone in più. Oaktree non ha interferito" - Durante il media day ad Appiano Gentile, Beppe Marotta, presidente e AD dell'Inter, ha commentato il successo del Napoli, esprimendo il suo apprezzamento ma sottolineando che la sua squadra ha affrontato un girone in più.

Serie A 2025-2026: il #Napoli chiude il girone d’andata contro il Verona https://napolinetwork.com/news/57564106246/nasce-la-serie-a-2025-2026-ecco-il-calendario-del-torneo?et… Partecipa alla discussione

Sabato alle 14:30 la Primavera del Napoli disputerà la finale play-off contro la Virtus Entella, la partita vale il ritorno in Primavera 1, la serie A della categoria. Sarebbe bello se si riempisse il Piccolo di Cercola con la spinta forte per gli azzurrini, lo meriterebber Partecipa alla discussione

Calendario Napoli: big match e tutte le partite della Serie A 2025/26 - Archiviata la stagione del quarto scudetto, gli azzurri si avvicinano alla nuova stagione da campioni in carica: ecco le partite della squadra di Conte ... Da corrieredellosport.it

Calendario Serie A 2025-26: al via il 24 agosto con Sassuolo-Napoli. Primo big match alla terza giornata. Derby di Roma alla quarta - Il campionato di Serie A 2025-26 inizierà nel weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026. Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma ... tg.la7.it scrive

Sorteggio calendario Serie A 2025/2026, diretta: Napoli, esordio a Sassuolo. Juventus-Inter alla 3a giornata, Lazio-Roma alla 4a - Tutto pronto per il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26, in programma al Teatro Regio di Parma. La prima delle 38 giornate di campionato si giocherà ... Si legge su ilmessaggero.it