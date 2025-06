Serie A 2025 26 il girone d’andata del Napoli | ciclo di fuoco tra novembre e dicembre

Il Napoli si prepara a vivere un ciclo di fuoco nel girone d’andata della Serie A 2025/26, con un calendario che promette emozioni intense tra novembre e dicembre. Dopo aver celebrato il secondo scudetto consecutivo, i partenopei sono già proiettati verso una stagione ricca di sfide cruciali. Tra conferme, nuovi arrivi come Kevin De Bruyne e l’obiettivo di mantenere alta la leadership, il club è determinato a scrivere nuovi capitoli di successo. Ma, oltre al mercato,...

Da pochissimi minuti è terminato il sorteggio del calendario della Serie A 202526 Sono trascorse solo due settimane dalla vittoria dello scudetto del Napoli di Antonio Conte, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il club partenopeo, dover aver incassato il sì del tecnico salentino per la sua permanenza, si è infatti fiondato in sede di calciomercato. Basta pensare al probabilissimo arrivo di Kevin De Bruyne. Ma, oltre al mercato, per il Napoli è arrivato anche il calendario del prossimo campionato di Serie A. Ecco il girone di andata della squadra di Conte della stagione 202526. Serie A 202526, il Napoli inizierà in trasferta col Sassuolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Serie A 2025/26, il girone d’andata del Napoli: ciclo di fuoco tra novembre e dicembre

