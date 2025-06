Serie A 2025 26 | il Derby della Mole chiude la stagione

La stagione 2025/26 della Serie A si tinge di emozione e sfide epiche, con il Derby della Mole a chiudere un anno ricco di tensioni e attese. La Lega ha svelato il calendario completo, anticipando momenti indimenticabili che segneranno l’andamento del massimo campionato italiano. Per la Juventus di Tudor, l’avventura inizia con il piede giusto, tra ostacoli da superare e sogni da realizzare: il grande calcio italiano non aspetta.

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione sportiva 202526, fissando il quadro completo degli appuntamenti chiave del massimo campionato italiano. Juventus, un inizio tutto in salita per Tudor Per la nuova Juventus di Igor Tudor il cammino iniziale è tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Serie A 2025/26: il Derby della Mole chiude la stagione

I Derby della Mole 2025/26 Ecco le date delle nostre sfide alla Juventus, ritorno al Grande Torino per chiudere il campionato ? Partecipa alla discussione

