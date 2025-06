Serie A 2025 2026 | il nuovo calendario tra grandi sfide stadi in crisi e novità logistiche

La Serie A 2025/2026 si prepara a emozionare gli appassionati con un calendario ricco di grandi sfide, stadi in crisi e innovative soluzioni logistiche. Dal debutto tra Napoli e Sassuolo alle sfide casalinghe di Inter e Milan, il nuovo campionato promette spettacolo e tensione. Un'organizzazione studiata per alleggerire la pressione sugli impianti, garantendo un'occasione unica per riscoprire il fascino del calcio italiano. È tutto pronto, ora non resta che vivere questa entusiasmante stagione!

Il sipario sulla Serie A 20252026 si alzerà domenica 24 agosto, data in cui prenderà ufficialmente il via la nuova stagione calcistica italiana. La prima giornata vedrà i campioni d'Italia del Napoli impegnati in trasferta sul campo del Sassuolo, mentre l' Inter e il Milan esordiranno entrambe in casa, rispettivamente contro il Torino e la Cremonese. Una scelta logistica precisa, pensata per ridurre da subito la pressione sull'utilizzo dello stadio San Siro, che a partire da gennaio sarà al centro delle attenzioni per via delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. È ancora in fase di definizione l'anticipo del sabato 23 agosto, che coinvolgerà una tra Inter e Milan.

