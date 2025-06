Serie A 2025 2026 | ecco il calendario della prossima stagione

Sei pronto a vivere un’altra emozionante stagione di calcio italiano? La Serie A 2025/2026 si presenta come un vero e proprio spettacolo, con sfide mozzafiato e derby infuocati che terranno col fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo risultato. Dalla sfida tra campione e outsider alle storiche rivalità, questa stagione promette di scrivere nuove pagine di passione e adrenalina. E ora, scopriamo insieme il calendario completo!

Il Napoli campione d’Italia comincia a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Inter e Milan in casa, rispettivamente con Torino e Cremonese. La Juventus allo Stadium contro il Parma mentre le romane divise tra casa (Roma-Bologna) e trasferta (Como-Lazio). E’ nata la Serie A 20252026 con un calendario che accompagnerà i fine settimana dei tifosi italiani fino all’assegnazione dello scudetto nel maggio 2026. Stagione che non consente respiri, come l’ultima che si è conclusa, e che porterà dritti al Mondiale in cui l’Italia sogna di arrivare dopo aver fallito la qualificazione nel 2018 e 2022. Calendario compresso, quasi senza soste. 🔗 Leggi su Panorama.it