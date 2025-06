Sergio Mattarella l' incontro con Papa Leone XIV in Vaticano

Nel cuore del Vaticano, il presidente Sergio Mattarella ha incontrato Papa Leone XIV in un incontro di grande rilevanza diplomatica e spirituale. Durante i 40 minuti di colloquio, si sono affrontati temi cruciali come i rapporti tra Italia e Santa Sede, le tensioni in Ucraina e Medio Oriente, e il ruolo della Chiesa nel tessuto sociale italiano. Un momento che segna un importante passo avanti nella collaborazione tra Stato e Chiesa.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, nella sua prima visita ufficiale da quando è stato eletto il successore di Bergoglio. Il colloquio è durato 40 minuti e ha toccato i rapporti tra Italia e Santa Sede, i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, e il contributo sociale della Chiesa in Italia.

