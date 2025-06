Sergio Mattarella in Vaticano il confronto con Papa Leone e Parolin su Ucraina e Gaza

In un clima di dialogo e collaborazione, il presidente Sergio Mattarella ha incontrato il nuovo Papa Leone XIV in Vaticano, segnando un momento importante di confronto tra Italia e Santa Sede. Dopo 40 minuti di colloquio, l’attenzione si è spostata su temi cruciali come Ucraina e Gaza, con incontri che rafforzano il legame tra religione, politica e pace nel mondo. La speranza è che queste conversazioni portino a soluzioni diplomatiche sostenibili e durature.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita oggi in Vaticano al nuovo Papa, Leone XIV. 40 minuti di faccia a faccia, cui ha fatto seguito l’incontro col segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da Monsignor Miros?aw Wachowski, sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Durante i «cordiali colloqui», fa sapere in una nota la Santa Sede, «è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali » in essere con l’Italia e ci si è soffermati «su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente». Al centro dei colloqui anche «alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese», fa sapere ancora il Vaticano. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Sergio Mattarella Vaticano Papa

Sergio Mattarella: Università motore di crescita economica e dialogo costruttivo - Sergio Mattarella sottolinea l’importanza delle università come motore di crescita economica e di dialogo costruttivo.

Vaticano, Mattarella da Papa Leone per la prima volta #6giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/06/06/news/sergio-mattarella-prima-volta-incontra-papa-leone-vaticano-42878206/… Partecipa alla discussione

Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella è in Vaticano per l'incontro con Papa Leone XIV. Presente anche il Ministro #Tajani. (ANSA) @ultimora_pol Partecipa alla discussione

Mattarella in Vaticano. Gaza e Ucraina al centro dell’incontro con Papa Leone XIV - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Ad accompagnare il presidente nel Palazzo Apostolico, la figlia Laura e gli altri due figli, insieme ai rispe ... italiaoggi.it scrive

Mattarella-Papa Leone XIV, Ucraina e Medioriente tra i temi del colloquio in Vaticano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella-Papa Leone XIV, Ucraina e Medioriente tra i temi del colloquio in Vaticano ... Da tg24.sky.it

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano, è la prima visita ufficiale tra i due - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è andato in Vaticano per incontrare Papa ... Come scrive fanpage.it