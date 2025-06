Sergio Bonelli Editore presenta DYLAN DOG CAGLIOSTRO

Sergio Bonelli Editore presenta un evento imperdibile: il volume celebrativo di Dylan Dog dedicato a Cagliostro, in arrivo il 13 giugno in libreria e fumetteria. Un viaggio a New York tra orrori e presagi misteriosi, dove Dylan si confronta con forze cosmiche e antichi segreti, guidato dal suo fedele gatto. Preparatevi a immergervi in un’avventura che metterà alla prova il vostro coraggio e la vostra curiosità ...

ArriverĂ 13 giugno in libreria e fumetteria DYLAN DOG. CAGLIOSTRO, il volume celebrativo che contiene due storie scritte da Tiziano Sclavi  e disegnate da Luigi Piccatto, con protagonista il gatto piĂą amato della serie. Una trasferta newyorkese per Dylan Dog, un viaggio popolato di orrori e vaghi presagi, in cui un’anonima sfida attira Dylan verso un destino ignoto, o una trappola mortale. E quando sono in gioco forze cosmiche per cui streghe, maghi e occultisti di tutto il mondo vengono assassinati da un misterioso angelo sterminatore, l’Indagatore dell’Incubo dovrĂ decidere se fidarsi della bella Kim e del suo scontroso gatto Cagliostro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. CAGLIOSTRO”

