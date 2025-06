Serena Brancale in concerto ad Ariano Irpino

Serena Brancale torna ad incantare il pubblico irpino con la sua voce unica e coinvolgente. Il 20 agosto, nella suggestiva Piazza Plebiscito di Ariano Irpino, la cantante pugliese, riconosciuta tra le voci più originali del panorama musicale italiano contemporaneo, offrirà un concerto imperdibile. Un’occasione per riscoprire la forza espressiva di una performer capace di emozionare e conquistare ogni cuore, creando un’atmosfera magica sotto le stelle.

Serena Brancale torna in Irpinia. La cantante pugliese, considerata una delle voci più originali del panorama musicale italiano contemporaneo, terrà un concerto il 20 agosto ad Ariano Irpino, nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito. Un'occasione per riscoprire la forza espressiva di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Serena Brancale in concerto ad Ariano Irpino

In questa notizia si parla di: Serena Brancale Concerto Ariano

Persone comuni si trasformano nei loro miti musicali, giudicano Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. In palio 50mila euro - Inizia oggi, mercoledì 14 maggio, alle 21:30 su NOVE, "Like a Star", il nuovo talent show condotto da Amadeus.

Serena Brancale: non solo Pizza Castello, tappa anche ad Ariano Irpino - Serena Brancale torna in Irpinia con una doppia tappa che promette emozioni e musica d’autore. La cantante pugliese, tra le voci più originali del panorama musicale italiano, si esibirà ad Avellino il ... Come scrive irpinianews.it

I ritmi jazz di Serena Brancale in piazza Castello ad Avellino - “La sua anima jazz e il suo cuore mediterraneo hanno abbracciato l’Italia intera, facendo conoscere la sua voce inconfondibile e la sua grande carica magnetica”. Così il sindaco Laura ... Si legge su corriereirpinia.it

Serena Brancale e Alessandra Amoroso insieme per "Serenata" tra pizzica e sirtaki - Serena Brancale e Alessandra Amoroso cantano insieme il singolo estivo "Serenata". Ecco il significato del testo della canzone. Da gazzetta.it

Amoroso in duetto con Brancale, sono in grande sintonia #musica #live #concerto