serena brancale accende l estate di avellino

Avellino si prepara ad accogliere una delle voci più raffinate e magnetiche del panorama musicale italiano. Sarà Serena Brancale ad aprire ufficialmente l'estate in città, con un concerto atteso per venerdì 14 giugno nella rinnovata piazza Castello. A darne l'annuncio è stato il sindaco Laura Nargi, che ha voluto sottolineare il valore culturale e simbolico di un evento pensato per restituire alla città bellezza, partecipazione e musica di qualità. "Serena Brancale ad Avellino La sua anima jazz e il suo cuore mediterraneo hanno abbracciato l'Italia intera, facendo conoscere la sua voce inconfondibile e la sua grande carica magnetica – scrive il sindaco – Dal 30 maggio è fuori su tutte le radio e le piattaforme di streaming con la sua personale "Serenata", pubblicata con Alessandra Amoroso.