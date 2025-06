Sequestro della figlia assolta la madre

Una vicenda drammatica e delicata si conclude con un lieto fine: la giovane madre, accusata di sequestro della propria bambina, è stata assolta. La storia, avvolta in dolore e controversie, mette in luce le sfide di una madre che ha scelto di proteggere la sua figlia, dimostrando come spesso le emozioni e la legge si intreccino in situazioni complesse. La giustizia ha sancito che non sussistono gli estremi del reato, offrendo speranza a chi lotta per i propri diritti.

Una giovane madre, oggi ventenne, è finita a processo con l’accusa di sequestro di persona. Non per aver chiuso qualcuno in una stanza, ma per aver portato via con sé la sua bambina neonata, da una struttura protetta di Massa Lombarda. Il tribunale ha però chiuso ieri il caso con una sentenza di non doversi procedere, stabilendo che non sussistono gli estremi del reato. La vicenda è complessa e dolorosa. Secondo la ricostruzione della Procura, nella requisitoria del pubblico ministero Raffaele Belvederi, la neonata era stata sottratta alla madre e al padre poco dopo il parto: la piccola aveva manifestato subito gravi sintomi da crisi d’astinenza da cocaina, che la madre assumeva anche durante gli ultimi mesi di gravidanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sequestro della figlia, assolta la madre

In questa notizia si parla di: Sequestro Madre Figlia Assolta

La madre indagata, lo strano ruolo di un avvocato, l'ipotesi sequestro: cosa sappiamo della scomparsa di Denisa - Indagata, la madre di Denisa traccia un quadro inquietante: la scomparsa della giovane escort, forse dovuta a un sequestro orchestrato da connazionali.

Assolta a Pisa la mamma che aveva denunciato il prelievo forzato del figlio - 11 agenti con il padre portarono via il di 8 anni, che si era chiuso in bagno in preda al panico, dopo aver abbattuto la porta. La donna era finita a processo per aver denunciato ... Segnala dire.it

Milano, scappa con la figlia in Spagna: trovata e arrestata dopo dieci anni - Per lei l'accusa è di sequestro aggravato di persona e sottrazione internazionale di minore. Viveva a Valencia dove usava nomi falsi per sé e per la figlia. Con lei arrestate altre tre persone che ... Secondo msn.com

Bimba rapita a Milano e nascosta per 11 anni in Spagna: la madre in fuga arrestata a Valencia. Il papà: “Non mi sono mai arreso” - Sesto San Giovanni, il caso di Andrea Palermo era finito alle Iene: “Non ho mai smesso di cercarla”. La piccola all’estero da quando aveva 3 anni. In manette anche il compagno della donna, la nonna e ... Lo riporta msn.com

Joshlin Smith kidnap Case - Mother who sold six-year-old daughter #JusticeForJoshlin #JoshlinSmith