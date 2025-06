sepolti i picciriddi nta boccia di milazzo

Dopo oltre mezzo secolo di silenzio e abbandono, i "picciriddi nta boccia" di Milazzo trovano finalmente degna sepoltura. Un gesto di rispetto e dignità per i bambini mai nati, custoditi in vetro tra le mura dell'ospedale Vaccarella fino ad oggi. La loro memoria, ora onorata, segna un passo importante verso il riconoscimento e la cura delle storie invisibili che spesso riemergono dal passato.

AGI - Adesso potranno finalmente riposare in pace: i "picciriddi nta boccia" sono stati sepolti nel cimitero di Milazzo, la stessa città che li aveva ignorati, lasciandoli nell'abbandono per decenni, da quando l' ospedale Vaccarella aveva chiuso. Erano i bambini mai nati: feti abortiti spontaneamente, poi conservati in bocce di vetro per finalità di ricerca. L'ospedale venne dismesso e per 53 anni quelle bocce sono rimaste lì, abbandonate nel degrado, preda degli animali e scoperte negli anni Novanta solo dalla curiosità di ragazzi che in quell'edificio andavano a giocare. Ma anche in quell'occasione nessuna autorità, né civile né religiosa, si mosse per far qualcosa, per sottrarre all'offesa del degrado quelli che i milazzesi chiamavano, appunto, "picciriddi nta boccia". 🔗 Leggi su Agi.it